Анисимов – о хет-трике в матче с "Рейнджерс": "В игре против бывшей команды стараешься в два раза лучше"

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов рад, что ему удалось забросить три шайбы в ворота "Рейнджерс" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам форварда, во встречах против бывшей команды всегда стараешься играть лучше.
– Это многое значит, – приводит Nhl.com/ru слова Анисимова. – Когда играешь против бывшей команды, то стараешься играть в два раза лучше, и, конечно, хочешь забить. А я сегодня забил трижды, так что просто счастлив.
29-летний россиянин стал первой звездой этого матча. Данный хет-трик стал для него первым в НХЛ. Напомним, что Анисимов выступал за клуб из Нью-Йорка с 2008 по 2012 год.
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https://www.nhl.com/ru/news/russian-performance-of-the-night-november-15/c-293031338
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