Анисимов и Радулов забили по голу, Варламов пропустил 7, пока вы спали

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" - 7:0. Всю игро в воротах "Эвеланж" провел российский голкипер Семен Варламов. Он отразил 14 бросков из 21.

Еще один российский голкипер Сергей Бобровский победил с "Коламбусом" в овертайме "Виннипег" - 2:1. Он отразил 29 бросков. Нападающий Артемий Панарин на этот раз результативными действиями не отметился.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко помог своей команде обыграть "Каролину" - 2:1. На счету россиянина результативная передача.

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов забил гол, но его команда проиграла "Нэшвиллу" - 1:2. Эта шайба стала 2-й для форварда в сезоне.

Шайба нападающего Александра Радулова стала для "Далласа" победной в игре с "Калгари" - 2:1. На счету россиянина 8 (3+5) очков после этого поединка.