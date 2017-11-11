Андрейчук считает что попал в Зал славы НХЛ благодаря числу матчей

Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Дэйв Андрейчук, отвечая на вопрос, почему его включили в Зал славы лиги, сказал: "Количество матчей". Игрок провел в лиге 1639 матчей в 23 сезонах и занимает по этому показателю седьмое место. По количеству голов (640) он стал 14-м.

- Я знаю, что порой большое количество матчей в НХЛ рассматривают как "черную метку". Но вряд ли думают так сами хоккеисты, сыгравшие такое большое количество матчей, - цитирует официальный сайт НХЛ Андрейчука. - Сложно представить, что мне удалось сыграть так много. Я обгонял других хоккеистов и порой поражался: "Ух ты! Я забил больше Майка Босси".