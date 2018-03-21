Андрей Василевский: "Я не думал о рекорде"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признался, что не думал о рекорде, который установил в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (4:3). Он одержал 41-ю победу в сезоне, установив рекорд клуба.

– Я не думал о рекорде в начале сезона, – цитирует официальный сайт НХЛ Василевского. – Но мне удалось его установить благодаря хорошей игре партнеров. Все дело в парнях и в их усилиях. Почти в каждой игре меня очень здорово поддерживали, помогали. Но в последних матчах я многовато пропустил – нужно исправляться.