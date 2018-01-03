Андрей Василевский: "В последних двух матчах мы действовали реально хорошо"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (2:0) отметил, что он не пропустил шайб благодаря всей команде. Голкипер оформил второй "сухарь" подряд.



– Ребята отлично играют весь сезон. Иногда я помогаю им, иногда они мне. Сегодня мы забили два важных гола во втором периоде и играли очень просто. Это и стало причиной второго шат-аута подряд. Это заслуга команды. В последних двух матчах мы действовали реально хорошо, – приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.