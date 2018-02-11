09:09 | Хоккей — НХЛ

Андрей Василевский: "Сэйв спиной? Мне ничего не оставалось"

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Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский оценил свой сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3). Напомним, голкипер после броска Анже Копитара с острого угла поймал шайбу спиной.

– Если честно, то я ничего не видел, только клюшку Копитара, – цитирует Василевского пресс-служба "Тампы". – Понял, что у меня очень мало времени, чтобы среагировать на бросок. Мне ничего не оставалось, как повернуться спиной. Мне просто повезло.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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fifa_guru

gibson Да видно было, шайба в створ не идет. Параллельно воротам шла. // да. это другое дело.)

11:59

spetrov

вчера Тарас примерно с такого угла под девятку вдарил. ----- fifa_guru +1

11:20

gibson

Да видно было, шайба в створ не идет. Параллельно воротам шла.

11:12

drJekil

Ворота не потерял, да и ловушку хорошо поставил. Когда игроки добивают в пустые, то редко в притирку к стойкам кладут. Копитар, наверное, уже считал, что осталось только попасть)

11:04

fifa_guru

согласен. и не с таких забивали. вчера Тарас примерно с такого угла под девятку вдарил. плюс часто от вратаря с острых углов заходит

10:12

spetrov

Вполне положительный угол был.

10:07

gibson

Шайба прошла бы мимо. С этого угла забить было невозможно.

09:59

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