Андрей Василевский: "Сэйв спиной? Мне ничего не оставалось"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский оценил свой сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3). Напомним, голкипер после броска Анже Копитара с острого угла поймал шайбу спиной.

– Если честно, то я ничего не видел, только клюшку Копитара, – цитирует Василевского пресс-служба "Тампы". – Понял, что у меня очень мало времени, чтобы среагировать на бросок. Мне ничего не оставалось, как повернуться спиной. Мне просто повезло.