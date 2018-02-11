Андрей Василевский: "Сэйв спиной? Мне ничего не оставалось"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский оценил свой сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (4:3). Напомним, голкипер после броска Анже Копитара с острого угла поймал шайбу спиной.
– Если честно, то я ничего не видел, только клюшку Копитара, – цитирует Василевского пресс-служба "Тампы". – Понял, что у меня очень мало времени, чтобы среагировать на бросок. Мне ничего не оставалось, как повернуться спиной. Мне просто повезло.
Материалы других СМИ
fifa_guru
gibson Да видно было, шайба в створ не идет. Параллельно воротам шла. // да. это другое дело.)
11:59
spetrov
вчера Тарас примерно с такого угла под девятку вдарил. ----- fifa_guru +1
11:20
gibson
Да видно было, шайба в створ не идет. Параллельно воротам шла.
11:12
drJekil
Ворота не потерял, да и ловушку хорошо поставил. Когда игроки добивают в пустые, то редко в притирку к стойкам кладут. Копитар, наверное, уже считал, что осталось только попасть)
11:04
fifa_guru
согласен. и не с таких забивали. вчера Тарас примерно с такого угла под девятку вдарил. плюс часто от вратаря с острых углов заходит
10:12
spetrov
Вполне положительный угол был.
10:07
gibson
Шайба прошла бы мимо. С этого угла забить было невозможно.
09:59