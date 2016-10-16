Андрей Василевский: "Сэйв после броска Беннета? Ничего сверхъестественного"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (3:2) скромно оценил свой сэйв в первом периоде после броска нападающего Бо Беннетта. Россиянин отметил, что команда провалила первую часть встречи.

– Мне просто повезло совершить этот сэйв, ничего сверхъестественного, – цитирует пресс-служба НХЛ Василевского. – Первый период был не самым удачным для нас. Мы пропустили дважды, но проделали хорошую работу и смогли вернуться в игру, благодаря чему и выиграли.