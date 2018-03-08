11:23 | Хоккей — НХЛ

Андрей Василевский: "Раньше не играл больше 50 матчей, такую усталость я еще не испытывал"

6

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский объяснил спад в своей игре по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил, что тяжело впервые проводить столько матчей в одном сезоне.

– Такую усталость я раньше не испытывал, – цитирует TB Times Василевского. – Я раньше не играл больше 50 матчей в регулярном чемпионате. Когда ты проводишь матчей по 20, то кажется, что и 60 сыграешь легко. Но сейчас могу сказать, что это тяжело. Наверное, это сказалось на моей игре, я был не так надежен, как в начале сезона. Я привыкну к нагрузкам и буду показывать свою лучшую игру.

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

onpankov

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

17:31

ростовский свин

играть можно по разному: можно выходить на 20 бросков - а можно как василевский стоять на голове во многих матчах ,не столько количество игр ,а количество бросков утомило васю, в том числе и морально....

13:18

gibson

У Тампы уже дважды были бэк-ту-бэк матчи, где Василевский выходил два дня подряд. Вот это точно делать не следовало. Он пока не Бобровский. Вообще Доминг вполне приличный бэкап, на монреалей и аризон вполне можно смело выставлять:-)

13:03

Werewolf

Укатали Васю. Рановато на первый номер получается. Надо было 50 на 50 ставить. Но тогда не факт что тампа бы так высоко забралась.

12:46

maks55555

Да, он начал оправдываться перед кем-то.

12:21

maxcds

похоже на общение с тренерским штабом через прессу

11:37

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!