Андрей Василевский: "Раньше не играл больше 50 матчей, такую усталость я еще не испытывал"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский объяснил спад в своей игре по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил, что тяжело впервые проводить столько матчей в одном сезоне.
– Такую усталость я раньше не испытывал, – цитирует TB Times Василевского. – Я раньше не играл больше 50 матчей в регулярном чемпионате. Когда ты проводишь матчей по 20, то кажется, что и 60 сыграешь легко. Но сейчас могу сказать, что это тяжело. Наверное, это сказалось на моей игре, я был не так надежен, как в начале сезона. Я привыкну к нагрузкам и буду показывать свою лучшую игру.
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onpankov
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17:31
ростовский свин
играть можно по разному: можно выходить на 20 бросков - а можно как василевский стоять на голове во многих матчах ,не столько количество игр ,а количество бросков утомило васю, в том числе и морально....
13:18
gibson
У Тампы уже дважды были бэк-ту-бэк матчи, где Василевский выходил два дня подряд. Вот это точно делать не следовало. Он пока не Бобровский. Вообще Доминг вполне приличный бэкап, на монреалей и аризон вполне можно смело выставлять:-)
13:03
Werewolf
Укатали Васю. Рановато на первый номер получается. Надо было 50 на 50 ставить. Но тогда не факт что тампа бы так высоко забралась.
12:46
maks55555
Да, он начал оправдываться перед кем-то.
12:21
maxcds
похоже на общение с тренерским штабом через прессу
11:37