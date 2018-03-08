Андрей Василевский: "Раньше не играл больше 50 матчей, такую усталость я еще не испытывал"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский объяснил спад в своей игре по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отметил, что тяжело впервые проводить столько матчей в одном сезоне.

– Такую усталость я раньше не испытывал, – цитирует TB Times Василевского. – Я раньше не играл больше 50 матчей в регулярном чемпионате. Когда ты проводишь матчей по 20, то кажется, что и 60 сыграешь легко. Но сейчас могу сказать, что это тяжело. Наверное, это сказалось на моей игре, я был не так надежен, как в начале сезона. Я привыкну к нагрузкам и буду показывать свою лучшую игру.