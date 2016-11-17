Андрей Василевский: "Одна игра в неделю за "Тампу" - это уже кое-что"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подчеркнул, что голкипер Бен Бишоп является для него идеальным примером. 22-летний россиянин рад, что в этом году начал получать больше игровой практики. В этом сезоне Василевский провел в составе "Лайтниг" 6 матчей и пропустил 10 шайб.

- Естественно, чем больше будет игрового времени, тем увереннее буду себя чувствовать, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Василевского. - Одна игра в неделю - это уже кое-что. По крайней мере, лучше, чем было в прошлом году. Но посмотрим, что будет дальше.

Несмотря на то, что мы боремся за первое место, Бишоп помогает мне во всем. Он очень хороший человек, один из самых скромных в команде, никакой "звезды". Знать таких людей лично очень приятно, и я рад оказаться в одной команде с ним и равняться на него. Он дважды номинировался на "Везину", и благодаря ему я намного лучше понимаю, каким должен быть вратарь в НХЛ и чего от него ждут. Бенни для меня - идеальный пример.