23:32 24 мая | Хоккей — НХЛ

Андрей Василевский: "Номинация на "Везину"? Лучше бороться за Кубок Стэнли"


Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подвел итоги сезона и отметил, что он бы предпочел борьбу за Кубок Стэнли личной награде. По словам россиянина, он получил ценный опыт. Напомним, "Тампа" дошла до полуфинала, где в семи матчах проиграла "Вашингтону".

– Номинация на "Везину"? Я благодарен, но в конце сезона лучше бороться за Кубок Стэнли, чем за индивидуальные призы. Однако участвовать в церемонии и общаться с лучшими игроками мира приносит удовольствие.

За сезон я узнал о себе много важных вещей. Теперь знаю, что могу проводить 60 матчей в регулярке, а также игры в плей-офф. Однако еще есть много вещей, которые я должен улучшить. Хороший опыт, – цитирует Василевского пресс-служба "Тампы".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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