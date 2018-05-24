Андрей Василевский: "Номинация на "Везину"? Лучше бороться за Кубок Стэнли"

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подвел итоги сезона и отметил, что он бы предпочел борьбу за Кубок Стэнли личной награде. По словам россиянина, он получил ценный опыт. Напомним, "Тампа" дошла до полуфинала, где в семи матчах проиграла "Вашингтону".



– Номинация на "Везину"? Я благодарен, но в конце сезона лучше бороться за Кубок Стэнли, чем за индивидуальные призы. Однако участвовать в церемонии и общаться с лучшими игроками мира приносит удовольствие.



За сезон я узнал о себе много важных вещей. Теперь знаю, что могу проводить 60 матчей в регулярке, а также игры в плей-офф. Однако еще есть много вещей, которые я должен улучшить. Хороший опыт, – цитирует Василевского пресс-служба "Тампы".