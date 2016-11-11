09:49 | ХОККЕЙ — НХЛ

Андрей Василевский: "Не нужно думать, что каждый мой сейв - это что-то невероятное"

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Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский, который отразил 31 бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (4:1) подчеркнул, что просто делал свою работу. Голкипер отметил, что действует гораздо лучше, если получает много игровой практики.

- Я просто хотел оставить наши ворота в безопасности, было необходимо пережить второй период, когда соперник был максимально активен, - приводит Tampa Bay Times слова Василевского. - Не нужно думать, что каждый из моих сейвов это что-то невероятное. В каждом матче я делаю то, что должен. Но я играю увереннее, когда провожу много матчей.

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