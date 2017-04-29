Андрей Василевский: "Не надо сравнивать меня с Бобровским"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский попросил не сравнивать его с голкипером "Коламбуса" Сергеем Бобровским. Также он отметил, что в НХЛ важно не много тренироваться, а качественно.

– Ваш партнер по команде Никита Кучеров говорил, что не видел больше такого человека, который столько тренируется и работает над собой. Кто больше тренируется, вы или Сергей Бобровский?

- Сравнивать меня с Бобровским не надо. Мы абсолютно с ним разные. Дело не в том, кто больше тренируется, а в том, кто это делает с умом. Тем более в НХЛ, где ты играешь много матчей. Если ты будешь еще и вкалывать, помимо тренировок и игр, то выйдешь на матч и будешь никакой, у тебя просто не будет сил. Конечно, нужно постоянно совершенствоваться, работать над собой, но делать это с умом. Постоянно регулировать нагрузки. (Марат САФИН)

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