Андрей Василевский: "На мое место - еще человек 20 таких василевских, которые хотят играть в НХЛ"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "Бизнес Online" сообщил о том, что на данный момент не думает о создании собственной школы голкиперов. По словам 22-летнего россиянина, который стал игроком основного состава в минувшем сезоне, ему самому предстоит еще многому научиться.

- Пару лет назад вы говорили, что вратарскую школу вам открывать рано. И вот вы основной вратарь НХЛ. О школе не думали? - вопрос Василевскому.

- Нет, это слишком серьезное дело. Таким проектом надо заниматься, а времени на это не так уж много. Вообще, было бы прикольно, думаю. Может быть, кто-то даже и пришел бы покататься со мной (смеется). Но мне еще самому надо много работать, заслужить место в основе, а не так, что человека обменяли и я стал первым. Нужно доказывать. На мое место - еще человек 20 таких василевских, которые хотят играть в НХЛ. Расслабишься - выдавят из состава.

- Открытие вратарской школы - это бизнес. Многие спортсмены начинают зарабатывать задолго до окончания карьеры...

- Конечно, я понимаю, что вечно не буду играть в хоккей. Я спрашивал у многих парней, которые играют в НХЛ, куда они вкладывают деньги. У Бишопа в том числе - он в этом плане очень подкован. Поэтому я приблизительно знаю, что я буду делать. Но сначала надо накопить денег, а потом уже куда-то это все вложить. Это дело не самое последнее, конечно, но сначала надо хорошо играть.