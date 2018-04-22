Андрей Василевский: "Мы провели хорошую серию с "Нью-Джерси", но теперь уже думаем о следующем раунде"

Вратарь "Тампы-Бэй" Андрей Василевский прокомментировал победу своей команды над "Нью-Джерси" (3:1). Благодаря этому успеху "Тампа-Бэй" выиграла серию 4-1 и вышла в следующий этап Кубка Стэнли.

– Мы играли хорошо и показали отличный хоккей. У "Нью-Джерси" тоже неплохая команда, но сегодня мы были чуточку лучше, – цитирует официальный сайт НХЛ Василевского. – На самом деле мы действовали на высоком уровне на протяжении всей серии, но сейчас это уже неважно, потому что надо двигаться дальше и готовиться к следующем раунду.