Андрей Василевский: "Кучеров – заноза в заднице для вратарей"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" рассказал, что его одноклубника Никиту Кучерова​ делает отличным бомбардиром. 24-летний россиянин в этом сезоне уже набрал 63 (27+36) очков.

– Какие качества делают вашего друга Кучерова таким бомбардиром?

– Не знаю. На тренировках он мне забить не может (оба смеются, – Прим. И.Р.). Если серьезно, Кучеров – это настоящая заноза в заднице для вратарей. Он точно знает момент, когда нужно бросить по воротам. И обладает всей техникой для того, чтобы делать это максимально неудобно для моих коллег. Куч экстремально талантлив, но видели бы вы, как он пашет на тренировках. Поэтому он – один из лучших в мире.

И я тоже, как Куч, хочу становиться лучше каждый день, и так отношусь к тренировкам. И мы много говорим. Иногда он спрашивает, куда ему лучше бросать во время выходов один на один, где у меня "мертвая зона". А я задаю ему вопросы, какие у меня слабые места. Мы помогаем друг другу каждый день – и вместе становимся сильнее. (Игорь РАБИНЕР)

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