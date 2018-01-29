Андрей Василевский: "Кучеров пытался забить мне так на тренировках, но не удавалось"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский признался, что его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров пытался на тренировках забросить ему в том же стиле, что он забил в Матче звезд НХЛ​, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Третья шайба 24-летнего россиянина в полуфинальной встрече вызвала восхищение - хоккеист выйдя один на один с вратарем сделал ложное движение, и шайба прошла между ног вратаря.

- Кучеров пробовал мне так забивать, но у него не получалось, - отметил Василевский. - Давно ли придумал он такой трюк? В прошлом году, наверное, когда забил так "Баффало". Несколько раз попробовал на тренировках, а сегодня решил сделать в игре.

Шайба Кучерова, о которой будут долго говорить. Видео