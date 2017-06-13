Андрей Василевский: "Кучеров без Стэмкоса вышел в "Тампе" на первый план"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "Бизнес Online" выразил уверенность в том, что команда сама виновата в непопадании в плей-офф НХЛ завершившегося сезона. По его словам, на результате "Тампы" сказалось отсутствие стабильности.

- Почему "Тампа" не попала в плей-офф? - вопрос Василевскому.

- Сами виноваты. Последние два месяца у нас были ударными, команда стала играть совсем по-другому. Но у нас сезон шел отрезками, какие-то выдавались хорошими, какие-то - провальными. Эта нестабильность и сказалась на конечном результате. Много упустили в третьих периодах. Но последние два месяца дали повод для оптимизма на будущий сезон.

- Есть мнение, что ключевой стала травма Стэмкоса...

- В какой-то степени да. Когда лидер ломается второй год подряд, это расстраивает. Стивену не везет уже второй сезон. Но что сделаешь, зато без него на первый план вышли другие люди, тот же Кучеров. Он много забивал, хорошо играл. Все старались залатать эту дыру в составе.

- По Кучерову вообще складывается такое впечатление, что он вечно недовольный.

- Не то чтобы вечно недовольный. Просто он требовательный, переживает за результат, за команду. Он строг к себе и ко всем окружающим, где бы ни играл - в сборной, в "Тампе".

- Вы не удивились его результативности в этом сезоне?

- Нет, конечно. Я сколько его знаю, он всегда был очень талантливым. У него и чуйка была, и руки, и голова. То, что он 40 голов забил, меня не удивило.