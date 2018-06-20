Андрей Василевский: "Кому нужен нестабильный вратарь, который один сезон отыграет хорошо, а потом начнет вату катать?"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в преддверии церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Вегасе отметил, что не считает себя элитным голкипером. По его словам, нужно отыграть на высоком уровне 5-6 лет.

​– Находиться здесь, с лучшими игроками мира – большая честь для меня, – приводит слова Василевского русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Находится в топ-3 вратарей, как я уже сказал, также большая честь для меня. Просто побыть в Вегасе, почувствовать эту атмосферу дорогого стоит.

– Первый раз в Вегасе, с кем приехали, какие планы?

– Второй раз. Первый раз был, когда мы играли против "Вегаса". До этого я ни разу не был. Хороший город. Есть, что поделать для всех возрастов (смеется). Я здесь со своей женой Ксенией, завтра буду на красной дорожке.

– В казино пойдете?

– Нет. Я не большой игрок в казино. Хотя здесь они на каждом углу, но меня это не привлекает. Может, на шоу какое-нибудь сходим. Здесь просто гулять интересно.

– Этот сезон стал для вас прорывным. Чувствуете, что уже принадлежите к элите НХЛ.

– До элиты далеко. Одного сезона точно недостаточно, чтобы быть элитным вратарем. Сезонов 5-6 нужно показать себя с хорошей стороны и быть суперстабильным. Кому нужен нестабильный вратарь, который один сезон отыграет хорошо, а потом начнет вату катать? До элиты далеко, нужно дальше работать. Я уже говорил, что тут на одно место столько человек… Поэтому только расслабишься, тебя сразу под зад пнут.

– Какой опыт дал вам плей-офф?

– Да. Это, конечно, другая игра. Одно дело бэкапом быть, а другое – выходить первым вратарем в плей-офф. Очень было интересно, как я покажу себя. Первые два раунда получились неплохими, третий получился смешанный. В целом было неплохо. Проиграли чемпионам. Остались положительные впечатления от плей-оффа.

– У вас были силы смотреть за финалом плей-офф?

– Нет, я не смотрел. Естественно, я знал все счета, но не смотрел. Было обидно? Не то чтобы обидно. Все-таки проиграли хорошей команде, где были русские ребята. Я не смотрел финал. Может и можно сказать, что было обидно. В финале были не мы, а они. После плей-офф старался о хоккее не вспоминать – нужно было отойти.