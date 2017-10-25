Андрей Василевский: "Игроки "Тампы" справились со своей работой в обороне"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после победы над "Каролиной" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ поблагодарил одноклубников за уверенную игру в обороне. Напомним, что россиянин отразил 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

– Парни проделали огромную работу перед моими воротами, блокировали много бросков, – цитирует официальный сайт НХЛ Василевского. – Мне было легче, чем обычно. Да, мы немного пошатнулись в третьем периоде. Но все ребята старались лучше играть в обороне. Думаю, они справились со своей работой.

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