Андрей Василевский: "Играл в атаке. Но сказал отцу, что хочу не бегать по полю, а стоять и ничего не делать"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский в интервью "СЭ" признался, что в детские годы играл в нападении, но потом решил стать вратарем, чтобы "ничего не делать". Отец Василевского также был хоккейным вратарем.

– Вообще, ловить шайбы – не самое легкое дело в жизни, и кому, если не вашему отцу, этого не знать. Он с самого начала был за то, чтобы вы пошли по его стопам, или какое-то время сопротивлялся?

– Даже не знаю. Он мне рассказывал, что какое-то время я играл в нападении, но в какой-то момент подошел к нему и сказал, что не хочу бегать по полю, а хочу стоять в воротах и ничего не делать. Сейчас-то я понимаю, что быть вратарем намного сложнее, и, может быть, лучше было бы остаться нападающим (улыбается). Это все шутки, конечно. Если я здесь, и играю в лучшей лиге мира, то все-таки это было правильное решение. (Игорь РАБИНЕР)

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