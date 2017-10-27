Андрей Василевский: "Играл не идеально, но команда помогла мне"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после победы над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2) поблагодарил партнеров по команде. 23-летний россиянин одержал с командой восьмую победу подряд и повторил рекорд клуба по этому показателю среди вратарей, установленный Николаем Хабибулиным​.

- Сегодня я играл не идеально, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. - Но команда играла здорово и помогла мне. А в некоторых матчах я помогаю им.

Василевский догнал Хабибулина по длительности победной серии за "Тампу"