Андрей Василевский: "Играл не идеально, но команда помогла мне"

Российский голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский после победы над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2) поблагодарил партнеров по команде. 23-летний россиянин одержал с командой восьмую победу подряд и повторил рекорд клуба по этому показателю среди вратарей, установленный Николаем Хабибулиным.
- Сегодня я играл не идеально, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Василевского. - Но команда играла здорово и помогла мне. А в некоторых матчах я помогаю им.
Василевский догнал Хабибулина по длительности победной серии за "Тампу"
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https://www.nhl.com/ru/news/russian-performance-of-the-night-october-26/c-292333592
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