Андрей Василевский: "Хочу играть в НХЛ до конца карьеры"

Голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский сказал, что хочет всю жизнь играть в НХЛ на протяжении всей оставшейся карьеры.

- Как оценишь прошедший сезон, по итогам которого ты был номинирован на приз "Везина Трофи"?

- Не знаю. Нет предела совершенству. Естественно, ты никогда не будешь доволен собой до тех пор, пока не выиграешь чемпионат. Мне кажется, это для каждого спортсмена так, все остальное – только утешение. Все эти награды приятны, но они ничего не значат. Поэтому от сезона у меня остались смешанные чувства. Будем работать дальше, и надеяться на лучшее.

- Насколько часто удается следить за матчами Континентальной хоккейной лиги?

- В основном, конечно, я слежу за братом, интересна только его игра. Про "Салават Юлаев" мне в основном рассказывают родители, поэтому я спрашиваю у них как там Уфа, как клуб.

- Мысли о возвращении в КХЛ тебя посещают?

- Нет, я нисколько не поменял свое мнение то, что я хочу остаться играть там на всю жизнь. Не могу говорить на 20 лет вперед, никогда не знаешь, как все сложится, но хотелось бы остаться в НХЛ, - цитирует вратаря официальный сайт "Салавата Юлаева".