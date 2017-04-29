Андрей Василевский: "Если я расслаблюсь, то в очереди стоят еще 20 таких, как я"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский подчеркнул, что попадание в основной состав команды не позволяет ему расслабиться. В текущем сезоне он стал первым номером "Лайтнинг", проведя 50 матчей в регулярном чемпионате.

– Став первым номером, наверняка прибавили в уверенности. Особенно в конце сезона.

– Думаю, это случилось потому, что вся команда играла лучше. Концовка у нас получилась очень хорошей. А так в моей игре ничего особенного не поменялось. Такая же шайба, тот же хоккей. Это бизнес: кто-то уходит, кто-то остается. Если будешь о каждом думать, вот он ушел, теперь я уверен или уже не уверен, так ничего не добьешься.

– И все-таки, когда вы точно первый номер, это должно добавлять спокойствия.

– Нет. Если я расслаблюсь, то в очереди стоят еще 20 таких, как я. Они тоже готовы пнуть меня под зад и сказать: "Все. Ты не работал. Сдал свои позиции". Все это понимают. Это же НХЛ. Чуть расслабился, и все – на выход. (Марат САФИН)

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