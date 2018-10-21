Андрей Василевский: "До прошлого сезона я не знал, что такое усталость"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский рассказал, как провел свой отпуск. По его словам, он быстро набрал форму. Напомним, в прошллом сезоне россиянин был среди претендентов на "Везина Трофи" – приз лучшему вратарю НХЛ.



– У меня был скучный отпуск. Два месяца ничегонеделания, – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ. – Возможно, это именно то, что мне было нужно. Думал, буду с трудом входить в сезон, но в тренировочном лагере мне хватило недели, чтобы почувствовать себя в форме.



До прошлого сезона я не знал, что такое усталость. Когда проводишь за сезон 50 матчей, думаешь: "Ну а что? Я могу сыграть и 60, и 70". Но когда ты действительно достигаешь этого порога, понимаешь: "Черт, а это трудно".