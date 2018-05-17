Андрей Василевский: "Что-то хорошее приходится находить даже в самые черные дни"

Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский рассказал о том, как сложно настраиваться на хорошее в неудачные дни.

- Во время матчей – никаких отвлечений, полноценная концентрация, - приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского. - Но дома я пытаюсь не думать ни о хороших, ни о плохих вещах, произошедших на льду, а просто наслаждаться семьей. С каждым днем я все больше понимаю, как трудна эта работа. Что-то хорошее приходится находить даже в самые черные дни. И в этом очень помогает семья. Опыт игры в финале конференции c "Питтсбургом"? Это был огромный опыт. Но сейчас все немного по-другому, так как я чувствую больше давления и ответственности. Я не резервный вратарь – надо давать результат.

Василевский выступает за "Тампу" с 2014 года.

Напомним, "Молнии" играют в финале Восточной конференции против "Вашингтона". Счет в серии 2-1 в пользу "Кэпиталз". Слеующий матч пройдет 18 мая.