Андрей Свечников: "Я всегда мечтал играть в НХЛ"

"Каролина" на драфте НХЛ выбрал российского нападающего Андрея Свечникова. "Харрикейнз" вторым делал выбор.

В прошлом сезоне Свечников набрал 72 (40+32) очка в 44 матчах регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио, а также 11 (5+6) очков в 8 встречах плей-офф. Хоккеист выделил свои сильные стороны.



- Я играю в физический хоккей, это моя игра. Мне очень хочется выйти на лед и начать свою профессиональную карьеру. Я всегда мечтал выступать в НХЛ, так что, уверен, я буду счастлив, когда проведу свой первый матч.