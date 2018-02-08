Андрей Свечников: "Я хочу выступать в НХЛ, поэтому и уехал из России"

Российский форвард Андрей Свечников, выступающий за клуб юниорской лиги Онтарио "Барри Кольтс", рассказал о причинах отъезда за океан. Он отметил, что летом много тренировался с Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым.
– Я хочу выступать в НХЛ, – сказал Свечников. – Поэтому и уехал. Можно было развиваться и в России, но я морально был готов перебраться за океан. Не только ради драфта. Здесь все условия для развития. Я провел хороший сезон в USHL, провел отличное лето, очень много тренируясь с Проворовым, Сергачевым и Рубцовым. По три тренировки в день проводили. Они тоже уехали и ни о чем не жалеют. Я еще больше окреп.
У Проворова есть тренер – Данилов. Мы вчетвером собрались и полтора месяца с ним занимались. Вставали в пять утра и принимались за работу. Катались, бегали, в зале проводили время. Помогло и еще как. Сейчас вот как раз пожинаю плоды. Кому-то тяжело становится, а ты чувствуешь, что еще можешь добавить. (Игорь ЕРОНКО)
Полное интервью со Свечниковым – читайте в феврале на сайте "СЭ"
дост
езжай куда подальше
23:09
wolfwolk
да молодец. вперёд, на подмогу к уругвайцу.
21:23
skua
dmitriy_u_o_71___правильно, только года он подрастет и будет играть за сборную, ты его на руках будешь носить и кричать НАШ!
21:06
dmitriy_u_o_71
Мы тоже не о чем не жалеем-скатерью дорога
20:34