Андрей Свечников: "Я хочу выступать в НХЛ, поэтому и уехал из России"

Российский форвард Андрей Свечников, выступающий за клуб юниорской лиги Онтарио "Барри Кольтс", рассказал о причинах отъезда за океан. Он отметил, что летом много тренировался с Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым.

– Я хочу выступать в НХЛ, – сказал Свечников. – Поэтому и уехал. Можно было развиваться и в России, но я морально был готов перебраться за океан. Не только ради драфта. Здесь все условия для развития. Я провел хороший сезон в USHL, провел отличное лето, очень много тренируясь с Проворовым, Сергачевым и Рубцовым. По три тренировки в день проводили. Они тоже уехали и ни о чем не жалеют. Я еще больше окреп.

У Проворова есть тренер – Данилов. Мы вчетвером собрались и полтора месяца с ним занимались. Вставали в пять утра и принимались за работу. Катались, бегали, в зале проводили время. Помогло и еще как. Сейчас вот как раз пожинаю плоды. Кому-то тяжело становится, а ты чувствуешь, что еще можешь добавить. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью со Свечниковым – читайте в феврале на сайте "СЭ"