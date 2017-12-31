Андрей Свечников: "Я хочу играть в НХЛ. Другие варианты не рассматриваю"

Нападающий молодежной сборной России​ Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что желает выступать только в НХЛ. По словам форварда, варианты с КХЛ или другими лигами он не рассматривает.

- При этом вы ведь можете провести следующий сезон в юниорской лиге.

- Такая возможность есть.

- Или в Европе.

- Но я хочу сыграть в НХЛ. Давайте на минуту допустим, что меня выбрали под первым номером. Наверняка дадут шанс, а дальше все от меня зависит. Другие варианты я сейчас и не рассматриваю. Вдруг получится сразу сыграть в лиге.

- Если смотрите матчи, то представляете себя там?

- Прекрасно понимаю, что там и скорости другие, и силовая подготовка совершенно на ином уровне. Но попытаться стоит. Чего уж там.

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