18:34 | Хоккей — НХЛ

Андрей Свечников выбран под первым номером драфта CHL


Российский нападающий Андрей Свечников выбран под первым номером драфта Канадской хоккейной лиги (CHL), информирует пресс-служба лиги. В пользу форварда сделал выбор "Барри Кольтс".

Напомним, что недавно состав этого клуба пополнил другой россиянин Алексей Липанов. Они вместе играли в одной тройке в юниорской сборной России.

Александр Хованов выбран "Монктон Уалдкэтс" под вторым номером драфта. Алексей Торопченко стал четвертым номером. Его выбрал "Гелф Сторм". Дмитрий Завгородний - восьмой ("Римуски Осеаник"), Никита Охотюк - 16-й номер драфта ("Оттава 67").

Также были выбраны: Никита Александров ("Флинт Файрберд"), Михаил Шестопалов ("Гатино Олимпик"), Матвей Заседа ("Викториавилль Тайгерс"), Владислав Котков ("Шакутими Сагине"), Егор Соколов ("Кейп Бретон Скримин Иглз"), Роман Калиниченко ("Трай-сити Американс")

Глеб Бабинцев ("Питерборо Питс"), Олег Сосунов ("Муз-Джо Уориорз"), Кирилл Кожевников ("Уиндзор Спитфайрс"), Егор Зудилов ("Летбридж Харрикейнс"), Никита Малухин ("Сиэтл Тандербердс"), Егор Замула ("Риджайна Пэтс"), Данил Роганов ("Шовиниган Катаракт"), Лев Стариков ("Уиндзор Спитфайрс").

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