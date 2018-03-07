Андрей Свечников - второй в скаутском рейтинге перед драфтом-2018

Скаутское агентство ISS опубликовало мартовский рейтинг хоккеистов, которые будут доступны для выбора на драфте НХЛ-2018. Лучший из россиян - Андрей Свечников, выступающий в Юниорской лиге Онтарио за "Бэрри Колтс". В обновлненном списке он поднялся с третьего на второе место. Лидерство в рейтинге удерживает защитник "Фрелунды" Расмус Далин.

Также в список входят нападающий "Локо" Григорий Денисенко (12-е место), защитник Александр Алексеев из "Ред Дир" (22) и форвард "Мамонтов Югры" Кирилл Марченко (31).