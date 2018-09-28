Андрей Свечников о переходе в "Каролину": "Сбылась моя мечта, но мне нужно еще много работать"

Российский нападающий, новичок "Каролины" Андрей Свечников сказал, что ему придется много работать, чтобы пробиться в основную команду

– Сейчас живу еще в гостинице, я же не знаю, пробьюсь ли в команду. Мне рано еще искать здесь жилье.

– После подписания контракта жизнь как-то изменилась, не достают ли СМИ в США, рекламные компании?

– Да не особо. Подписание контракта – еще очень маленький шаг. Да, конечно, я счастлив, можно сказать, сбылась моя мечта. Но нужно еще очень много работать, играть, показывать все на льду, - цитирует игрока Life.ru.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.

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