Андрей Свечников о переходе в "Каролину": "Сбылась моя мечта, но мне нужно еще много работать"

Российский нападающий, новичок "Каролины" Андрей Свечников сказал, что ему придется много работать, чтобы пробиться в основную команду
– Сейчас живу еще в гостинице, я же не знаю, пробьюсь ли в команду. Мне рано еще искать здесь жилье.
– После подписания контракта жизнь как-то изменилась, не достают ли СМИ в США, рекламные компании?
– Да не особо. Подписание контракта – еще очень маленький шаг. Да, конечно, я счастлив, можно сказать, сбылась моя мечта. Но нужно еще очень много работать, играть, показывать все на льду, - цитирует игрока Life.ru.
Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1154183/v_amierikie_vsio_po-drughomu_no_moia_miechta_sbylas_v_nkhl_--_novaia_russkaia_zviezda