Андрей Свечников - о большом количестве удалений: "Это сумашествие, мне так стыдно"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников признался, что ему стыдно из-за того, что он часто удаляется и занимает второе место в лиге по количеству двухминутных штрафов.

– Это просто сумасшествие. Мне так стыдно за это. Я должен держать свою клюшку на льду, - приводит слова Свечникова News Observer. - Я новичок в этой лиге. Меня сильно поддерживает Джордан Мартинук. Когда он видит, что я выгляжу не лучшим образом, он говорит "Эй, Свеч, просто делай свою работу". Он очень энергичный парень.

В текущем сезоне 18-летний Свечников заработал 22 двухминутных штрафа. По этому показателю он делит второе место в лиге вместе с Эвандером Кейном из "Сан-Хосе". Больше всего удалений (24) на счету защитника "Сент-Луиса" Джоэля Эдмундсона. Помимо этого, Свечников набрал 19 (11+8) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.