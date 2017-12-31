Андрей Свечников: "Не представляю руки Кучерова в теле Овечкина"

Нападающий молодежной сборной России​ Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что спокойно относится к комплиментам.

- Я, когда готовился к интервью, то читал о вас прессу. Такое ощущение, что где-то в мире проходит конкурс, кто вас лучше похвалит.

- Ха, я иногда читаю это. Но как-то вообще спокойно отношусь ко всем комплиментам. Говорят и говорят. Мне и брат советует не обращать на это внимание. И получается. Ну реально, что про это думать?

- Самая смешная похвала?

- Да, когда сказали, что руки Кучерова в теле Овечкина. Я даже не представляю, как это.

Полная версия интервью Андрея Свечникова