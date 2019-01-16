Андрей Свечников не может набрать очков восемь матчей подряд

Форвард "Каролины" Андрей Свечников не сумел набрать очков в матче с "Рейнджерс" (2:6), его безрезультативная серия длится уже восемь игр подряд.

Нападающий провел на льду 16 минут и 20 секунд, за это время он успел нанести три броска в створ ворот, провести один силовой прием, а также, еще один раз заблокировать выстрел соперника.

Помимо этого, в матче с "Рейнджерс" Свечников в 22-й раз за сезон заработал малый штраф, по этому показателю он делит второе место среди всех игроков НХЛ с Эвандером Кейном из "Сан-Хосе". Первую строчку занимает защитник "Сент-Луиса" Джоэл Эдмундсон.

В текущем сезоне 18-летний форвард сыграл в 46 матчах за "Каролину", в них он забросил 11 шайб и отдал 8 результативных передач.