Андрей Свечников: "Мэттьюс всегда знает, что делать с шайбой"

Нападающий "Бэрри Кольтс" Андрей Свечников заявил, что внимательно следит за игрой форварда "Торонто" Остона Мэттьюса. Отметим, что "Бэрри Кольтс" выступает в молодежной хоккейной лиге Онтарио. В текущем сезоне Свечников провел 36 игр и набрал 55 (31+24) очков.

– Я смотрю много матчей с его участием, потому что он всегда знает, что делать с шайбой, когда получает ее, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Свечникова. – Он либо создает опасный момент, либо начинает комбинацию. Он хорошо держит шайбу и очень техничен.