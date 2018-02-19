Андрей Свечников мечтает играть с братом в одном клубе НХЛ

Один из фаворитов драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников заявил, что всегда мечтал играть вместе с братом Евгением в одной команде. Напомним, что Евгений Свечников выступает за фарм-клуб "Детройта" в АХЛ, "Ред Уингз" выбрали его на драфте-2015 под 15-м номером.

– Играть с братом в одной команде? Это было бы похоже на сон, – цитирует сайт "Детройта" Свечникова. – Мы могли бы выиграть Кубок Стэнли вместе. Я очень хотел бы играть вместе с ним. Это моя мечта.

В этом сезоне 17-летний Андрей провел 32 матча в Юниорской лиге Онтарио за "Бэрри Колтс" и набрал 48 (30+18) очков.