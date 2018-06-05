09:53 | Хоккей — НХЛ

Андрей Свечников: "Хочется, чтобы Овечкин наконец выиграл Кубок Стэнли, это было бы радостно России"


Нападающий Андрей Свечников поделился впечатлениями от драфт-комбайна НХЛ. 18-летний хоккеист подчеркнул, что пока не испытывает волнения, поскольку не был еще никем задрафтован.

- У меня отличные впечатления, радостно знакомиться со знаменитыми игроками - Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, - сказал Свечников в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. -  На комбайне мы хорошо провели время. Было чуть тяжело, но ничего страшного.

- Что вы можете принести в команду?

- Я физически сильный игрок, могу хорошо играть в большинстве и меньшинстве.

- Волнение есть?

- Да нет, еще не выбрали, что нервничать-то?

- Что сказали Овечкин и Кузнецов?

- Да просто пожелали удачи, поговорили хорошо. Было приятно познакомиться.

- Следите за финалом, за кого болеете?

- Конечно, хотелось бы, чтобы "Вашингтон" выиграл, чтобы Овечкин наконец выиграл. Чтобы было радостно России и мне.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/video/----/t-280565792/c-60538903

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