Андрей Свечников: "Если на драфте выберет "Аризона", то я не расстроюсь"

Нападающий молодежной сборной России Андрей Свечников в интервью спецкору "СЭ" в Баффало Алексею ШЕВЧЕНКО отметил, что для него не имеет значения, в каком из клубов НХЛ выступать. Некоторые эксперты считают, что он будет первым номером предстоящего драфта НХЛ.
- Есть клуб, где вы не хотите играть? Хотя что я спрашиваю, вы же не ответите.
- И я честно говорю – нет такой команды, где бы я не хотел играть.
- Например, трудно быть в Баффало.
- Нормальный город, вообще не понимаю, что вы его критикуете. Отличное место, все рядом.
- Или "Аризона".
- А с ней что не так?
- Мне она кажется командой без перспектив в ближайшие годы.
- Ну не знаю, не знаю. Если выберет "Аризона", то я не расстроюсь. Я вообще не расстроюсь никакому выбору.
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