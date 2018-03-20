Андрей Свечников дисквалифицирован на четыре матча

Россиянин Андрей Свечников, выступающий в Юниорской лиге Онтарио за "Бэрри Колтс", дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника в голову в заключительном матче регулярного чемпионата и пропустит старт плей-офф, сообщается в Твиттере Generals Live. Свечников завершил регулярный сезон с 23-матчевой результативной серией (26 голов плюс 25 передач).

Россиянин, которому 26 марта исполнится 18 лет, является одним из фаворитов драфта НХЛ-2018.