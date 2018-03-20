Андрей Свечников дисквалифицирован на четыре матча

Россиянин Андрей Свечников, выступающий в Юниорской лиге Онтарио за "Бэрри Колтс", дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника в голову в заключительном матче регулярного чемпионата и пропустит старт плей-офф, сообщается в Твиттере Generals Live. Свечников завершил регулярный сезон с 23-матчевой результативной серией (26 голов плюс 25 передач).
Россиянин, которому 26 марта исполнится 18 лет, является одним из фаворитов драфта НХЛ-2018.
Some people have been asking so here is the Andrei Svechnikov 5 minute head shot penalty in the last game of the regular season. No chance the #OHL suspends him for this, nor should they pic.twitter.com/xfXnK3K1Nr– Generals Live (@GeneralsUpdates) 20 марта 2018 г.
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