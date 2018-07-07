Андрей Свечников: "Далин – хороший игрок, будет круто сыграть против него"

Нападающий Андрей Свечников, выбранный на драфте НХЛ-2018 под вторым номером "Каролиной", в интервью "Бизнес Online" рассказал о давлении и будущем соперничестве с Расмусом Далином. Напомним, что шведский защитник стал первым номером драфта и будет играть за "Баффало".

– Эмоции отпустили после драфта?

– У меня и на драфте были обычные эмоции. Думал, что "Каролина" выберет. Недавно приезжал в Каролину – мне все понравилось. Хорошая организация, главный тренер и босс клуба – все отлично.

– По интернету разлетелись фотографии, где вы в майке с надписью "ураганы" на русском.

– Да, это было решение босса клуба. Они их будут продавать у себя. Мне сказали, чтобы я надел ее. Вообще, прикольно получилось – я оставил себе эти майки. Взял штук пять.

– Насколько вообще имело значение соперничество с Далином за первый номер драфта?

– Не думаю, что это важно. Драфт – это одно, а играть в НХЛ – совсем другое. Главное – работать. Далин – хороший игрок, мне кажется, будет круто сыграть против него.​