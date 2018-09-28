Андрей Свечников: "Бриндамор сказал, что "Каролина" должна выиграть Кубок Стэнли"

Российский нападающий, новичок "Каролины" Андрей Свечников рассказал о задаче, которую поставил перед командой главный тренер Род Бриндамор.

– С командой уже познакомились, с кем-то подружились? С Валентином Зыковым, который был единственным россиянином в команде до вас?

– Да, познакомился, с Валентином много общаемся, он объясняет какие-то бытовые моменты, подсказывает, обо всем разговариваем. Вообще весело. Ну и с другими ребятами тоже. Род Бриндамор – отличный тренер и человек, с ним комфортно говорить один на один, все объясняет. Но, конечно, он требовательный, не любит проигрывать. На командном собрании сказал, что мы должны выиграть Кубок Стэнли, а не просто попасть в плей-офф, - цитирует россиянина Life.ru.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2018 года под общим вторым номером.

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