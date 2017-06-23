Андрей Разин: "Для вхождения в пантеон великих Бобровскому осталось выиграть Кубок Стэнли"

Бывший тренер "Югры" и "Автомобилиста" Андрей Разин отметил, что российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский по праву признан лучшим вратарем НХЛ по итогам прошедшего сезона. По его словам, это выдающийся голкипер.

Думаю, по этому сезону в НХЛ трудно было отыскать других вратарей, которые могли претендовать на звание лучших, – цитируют Разина "Известия". – Бобровский по праву заслужил этот приз. "Коламбус" – не такая сильная команда, но заслуженно вышла в плей-офф. И здесь очень большая заслуга Сергея.

Бобровскому помогли и защитники, и нападающие, и тренер. Хоккей – командный вид спорта. Тут друг без друга нельзя. Поэтому и успех Бобровского, и успех Тортореллы здесь закономерны.

Для вхождения в пантеон великих игроков НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли. Тогда он точно войдет в этот список. Хотя и без этого в нынешнем десятилетии Сергей оказался в числе выдающихся фигур лиги. Своей работой, своим трудом и отношением к делу он показывает пример остальным, подтверждает, что можно выйти из глубинки и много добиться.