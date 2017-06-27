Андрей Попугаев: "Рассчитывали, что сын уйдет в более высоком раунде драфта НХЛ"

Отец нападающего Никиты Попугаева, бывший форвард "Спартака" и "Динамо" Андрей Попугаев удивился результатам драфта НХЛ. Он считает, что в первом раунде было выбрано слишком много финских игроков, некоторые из которых не блеснули статистикой в прошлом сезоне.

– Результаты драфта стали для нас небольшим конфузом, поскольку мы рассчитывали уйти в более высоком раунде, – цитирует ТАСС Попугаева. – Этот драфт вообще получился неожиданным: на нем выделялись всего два игрока – Хишер и Нолан. Скауты обратили внимание в этом раунде на финских игроков, из которых кое-кто за сезон набирал меньше 10 очков. Это было шоком не только для нас, но и для остальных игроков и их родителей.

У него еще год контракта с "Принс Джорджем", и клуб его категорически не отпускает, поскольку Никита был обменен на четырех игроков. По возрасту он не может играть в фарм-клубе до 20 лет. С 10 по 18 июля Никита будет в Нью–Джерси на сборах новичков команды. Там он будет работать, доказывать, стараться, и все зависит от него.

Напомним, что Попугаева-младшего выбрал "Нью-Джерси" в четвертом раунде под общим 98-м номером. Отметим, что в рейтинге драфта россиянин занимал 28-ю строчку.