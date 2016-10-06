Андрей Педан: "Не успел среагировать на новость, что выставлен на драфт отказов"

Российский защитник Андрей Педан днем был выставлен на драфт отказов "Ванкувером". Он признался, что эта новость стала для него оглушительной.

– Как в НХЛ сообщают о таком?

– Никаких намеков не было. Мы катались с группой игроков, которые должны были сыграть с "Калгари", все было нормально. Меня после тренировки попросили зайти к генеральному менеджеру, там был главный тренер, помощник менеджера. Стали спрашивать про тренировочный лагерь.

– Так.

– Сказали отличные слова. Что я стал уже и уверенней кататься, вступать в борьбу. Я подтвердил, что действительно этой осенью чувствую себя уверенней и вообще многое стало получаться лучше. Потом помощник менеджера произносит такую фразу: "Ты в прошлом сезоне даже играл в нападение за нас, но если тебя никто не заберет, то в следующий раз мы тебя вызовем уже на позицию защитника". Я сначала не понял, а потом стало доходить – драфт отказов.

– Зачем же они вас подписали летом?

– Много вопросов, которые появились у меня сейчас. Но в тот момент я просто не успел среагировать и ничего не спросил. А ведь действительно, для меня осталось много непонятного. Во время тренировок претензий не было. Когда играл – тоже.

– За драку с Дэнни Келли из "Сан-Хосе" вас даже похвалили.

– Я же не на ровном месте ее начал. Игрок очень грубо сыграл против Кристофера Танева, когда он уже расстался с шайбой и был не готов к приему. А мы с Крисом общаемся, дружим. Ни секунды не сомневался, что надо ответить.

– Вот и странно.

– Еще раз повторю, это сейчас у меня масса вопросов, а в офисе я просто не понял, что произошло.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– А что планы? Если никто не заберет с драфта отказов, то поеду в "Ютику" в АХЛ, где снова буду доказывать, что достоин места в составе.

– У вас был очень скромный новый контракт. Драфт отказов как-то влияет на зарплату?

– Она снижается раз в семь.

– Вы не думали вернуться в Россию?

– Нет. Я хочу играть в НХЛ. Да и потом у меня в контракте нет пункта о возвращении. Если я уеду, то потом не смогу вернуться.

– Что агент?

– Агент говорит, что сделает пару звонков. Но сейчас не самое удачное время. Составы сформированы, травмированных нет. Не думаю, что кто-то заинтересуется, хотя такого исключать нельзя.

– Мне кажется, что "Ванкувер" как-то странно к вам относится, хотя вы честно делали свое дело, да и хоккей показываете нормальный.

– Сейчас я игрок "Ванкувера" и не могу отвечать на такие вопросы. Но, поверьте, я расстроен из-за такого решения. (Алексей ШЕВЧЕНКО)