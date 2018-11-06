Андрей Николишин: "Жаль, что Кенневилль ушел. Но в мире нет ничего вечного"

Бывший нападающий сборной России, чемпион мира и скаут "Чикаго" Андрей Николишин в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал изменения в тренерском штабе "Блэкхокс". Накануне клуб сообщил об отставке главного тренера Джоэля Кенневилля, под руководством которого "Ястребы" выиграли три Кубка Стэнли за 6 лет. Его преемником стал наставник фарм-клуба "Чикаго" из АХЛ "Рокфорда" Джереми Коллитона.

– В мире нет ничего вечного, и рано или поздно перемены коснутся всех, – начал Николишин. – Конечно, жаль, что Кенневилль уходит, но это решение менеджера. Его сложно обсуждать, не зная всех внутренних процессов в клубе.

– Как повлияет перестановка на вашу работу?

– Никак. Во время работы в "Динамо" я не совмещал должность в "Чикаго". Когда я ушел, подписал новый контракт с "Блэкхокс".

– Новому наставнику "Хокс" Джереми Коллитону всего 33 года. Что вам о нем известно?

– Молодой прогрессивный тренер с очень прогрессивными идеями. В прошлом году его "Рокфорд" здорово выступил в Кубке Колдера. Он долго работал со всей молодежью – ближайшим резервом "Чикаго". Его неслучайно поставили главным тренером, ведь в "Чикаго" идет смена поколений. На смену лидерам, которые выигрывали Кубки Стэнли, приходит перспективная молодежь, хоккей становится динамичнее. Джереми проповедует атакующий стиль.

– Команда долго будет перестраиваться под нового тренера?

– Постепенно он будет внедрять изменения в системных, в тактических вещах и звеньях. Человеку нужно войти в команду. В фарм-клубе другие задачи. Там во главе угла было развитие, здесь нужно давать результат. Первоочередная цель – попасть в плей-офф, но, чтобы бороться за Кубок Стэнли, нужно все наладить.

– Что теперь ждет российских проспектов "Блэкхокс": Каюмова и Алтыбармакяна?

– Коллитон не занимается проспектами, но Алтыбармакян и Каюмов не были в его руках. Они были выбраны во 2-м раунде и несомненно в будущем могут стать частью "Чикаго", но пока не отработают контракты, никуда не поедут. (Евгений Белоусов)