Андрей Николишин: "У "Монреаля" все валилось из рук"

Чемпион мира-1993 Андрей Николишин высказал свое мнение по поводу крупного поражения "Монреаля" от "Коламбуса" (0:10) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– Да, голов много, но игра интереснее не стала, – рассказал Николишин. – Почему так произошло? Много разных факторов на это влияет: неудачная игра вратаря, всей команды, не с той ноги встали. Такое бывает.

– Не удивлены, что главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен не снял вратаря Монтойю по ходу матча?

– Видимо, были свои причины, есть разные тренерские уловки. Некоторые наставники таким образом пытаются психологически воздействовать на игрока. Он должен пойти через это, переломить себя. Было видно, что у команды все валится из рук. Что они не делали – все невпопад. Здесь что меняй вратаря, что не меняй – толку бы не было. Тренер мог психологически убить двух голкиперов. А так – один выкарабкивался. Такие игры, как правило, потом дают психологический всплеск.

– Мишель Террьен не рискнет ставить Монтойю на следующий матч и выпустит Прайса?

– Почему? Просто после такого матча нужно отойти психологически. А так, посмотрите, какой сумасшедший старт выдал "Монреаль". Правда, они каждый год хорошо начинают сезон. Просто нашла касса на камень. Такое в хоккее случается, когда у соперника все залетает, а у тебя валится из рук. Здесь неуместно выделять антигероев.

– Но шайбы залетали в ворота на любой вкус.

– Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Тяжело ли будет "Монреалю" переварить это поражение? В НХЛ принято, и это правильно, что когда игра заканчивается и ты выходишь после матча из раздевалки – забываешь его. Тренеры анализируют игру, делают выводы, но такие матчи и анализировать не приходится. Просто что-то случилось.

– Зато голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 30 бросков по ходу матча и заработал третий шат-аут в сезоне.

– Для него 30 бросков – это не показатель. На Кубке мира ему по полтиннику прилетало каждую игру. Хотя очень приятно за Сережку. Он молодец. Старается, работает и заслуживает свое место и похвалу.

– Какие еще вы помните крупные победы и поражения в НХЛ?

– Их было много. Из года в год такое происходит. Это не единичный случай. Хотя счет 10:0, конечно, бьет по самолюбию. Были и другие крупные счета: 7:1, 9:2. Какие команды это были, я уже не помню. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)