Андрей Николишин: "Симбиоз Овечкина и Кузнецова позволит "Вашингтону" стать командой-династией"

Бывший капитан "Трактора" Андрей Николишин, при котором в составе челябинцев дебютировал форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов, в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что 26-летний нападающий может стать для "Кэпиталз" системообразующим игроком на долгие годы. Специалист отметил, что соперничество с Александром Овечкиным помогло молодому хоккеисту стать сильнее.

В ночь на 8 июня "Вашингтон" выиграл первый в истории Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Вегас" (4-1. Кузнецов стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав в 24 матчах 32 (12+20) очка, Овечкин – лучшим снайпером (15 шайб).

– По-вашему, насколько велики его шансы стать топовым центром НХЛ на десятилетие?

– Думаю, что лучше шансов ни у кого нет. Единственное – переживаю, чтобы здоровье его не подвело. Ведь травмы в его карьере были, и серьезные. А в плане игры – это однозначно franchise player, игрок организации.

– В чем больше всего выразилось влияние Овечкина на Кузнецова?

– В… соперничестве! Что один, что другой настолько амбициозны, что конкурируют и тянут друг друга вверх. Поэтому им легко вместе. Сашка, будучи признанным лидером, в конце концов увидел конкуренцию в Кузе, и она еще больше стала его мотивировать и двигать. А Кузнецов, видя Овечкина, который был для него кумиром, понял, что может с ним соперничать и быть лучше него.

Это как Малкин – Кросби. Они, играя в одном клубе, нашли общий язык и выиграли три Кубка. То же и здесь. Они выиграют не только этот Кубок (разговор состоялся до пятого матча. – Прим. "СЭ"). Он не станет для них последним. Думаю, сложился симбиоз, который позволит "Вашингтону" стать командой-династией.

– Вытеснить из звена Бэкстрема, который играл с Овечкиным столько лет – это уметь надо.

– Не стал бы употреблять формулировку "вытеснил", как и не умалял бы достоинств Бэкстрема. Тротц перевел Никласа в звено с Оши и Враной, сделав его более сильным. Это тренерский ход, который сработал так же хорошо, как и перевод Кузнецова к Овечкину. В последнее время сочетание Бэкстрема и Овечкина тянуло обоих не совсем в то русло. Никлас играл чисто на Сашу, тогда как Кузя сам много забивает и создает. Пошла немного другая игра – и, как я уже говорил, здоровая конкуренция. Хорошо, что они нашли это сочетание и играют вместе. (Игорь РАБИНЕР)

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