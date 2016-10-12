Андрей Николишин: "Обмен в "Сент-Луис" пойдет Якупову на пользу"

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин считает, что обмен форварда Наиля Якупова из "Эдмонтона" в "Сент-Луис" пойдет игроку на пользу. Якупов провел в составе "Ойлерз" четыре сезона. О его обмене на нападающего Зака Почайро было объявлено в ночь на 8 октября.



– Обмен однозначно пойдет Якупову на пользу, поскольку он пришел в прогрессирующую, молодую команду с опытным тренером, – приводит ТАСС слова Николишина. – Такого большого давления, как в "Эдмонтоне", на него еще нигде не оказывалось. – Он все же первый номер драфта: на него команда рассчитывала, вслед за этим шли неудачные сезоны, разговоры про обмены. И такой обмен был ему жизненно необходим.

В составе юниорской сборной России Якупов завоевал бронзовые медали чемпионата мира-2011, а также становился обладателем серебряных и бронзовых наград мировых первенств среди молодежи в 2012 и 2013 годах соответственно.

