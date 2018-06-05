Андрей Николишин: "Кузнецов - одаренный мальчишка с неимоверным талантом"

Бывший главный тренер "Трактора" Андрей Николишин не удивлен результативностью форварда "Вашингтона" Евгения Кузнецова в финале Кубка Стэнли с "Вегасом" (6:2, 3-1). Минувшей ночью 26-летний челябинец набрал 4 (0+4) очка в четвертом матче финальной серии и довел свою результативность в плей-офф-2017/18 до 31 (12+19) очка.

- Теперь "Вашингтон" только сам может отдать кубок?

- Не считаю, что такая формулировка уместна, потому что любое преимущество можно отыграть.

- Удивлены шикарной игрой Кузнецова?

- Совсем не удивлен. Он всю свою карьеру шел к этому. Женя - одаренный мальчишка с неимоверным талантом и большим чувством человеческого достоинства. Убежден, Кузнецов своим трудом заслужил этот шикарный сезон. Он сам его добился, именно к этому он и шел.

- Поддерживаете с ним связь во время финальной серии?

- Конечно. Созваниваемся, общаемся.

- Советы какие-то даете ему?

- Ему главное не мешать. Что ему советовать? Он сам все прекрасно знает. Женя - уже не молодой игрок. Кузнецов - сложившаяся личность, хороший отец, семьянин. Сейчас у него в жизни все стабильно и ровно, теперь они собирает все дивиденды, на которые он всю свою жизнь вкалывал.

- На ваш взгляд, он заслужил MVP плей-офф?

- Еще одну игру выиграет, и посмотрим, кто заслужил MVP. Но, конечно, уже сейчас можно сказать, что Кузнецов - один из самых полезных хоккеистов этого плей-офф с невероятной статистикой. Правда, я бы не стал кого-то выделять, потому что у каждого игрока есть своя роль, и каждый игрок важен для команды. (Андрей СИЗЯКИН)