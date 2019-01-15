Андрей Николишин: "Кучеров - главный претендент на "Харт Трофи", но удачное выступление "Тампы" - это совокупный успех"

Скаут "Чикаго" Андрей Николишин отметил, что успех "Тампы", лидиующей в НХЛ, обусловлен тем, что никто из игроков не тянет одеяло на себя, несмотря на лидерство Никиты Кучерова в бомбардирской гонке. Россиянин набрал 75 очков в 46-ти играх.

- Безусловно, Кучеров в нынешнем году главный претендент на "Харт Трофи", но удачное выступление "Тампы" - это совокупный успех, – рассказал "Известиям" чемпион мира, бронзовый призер Игр-2002, а ныне скаут "Чикаго" Андрей Николишин. – В команде никто не тянет одеяло на себя, капитан Стивен Стэмкос, которого в последние годы преследовали травмы, наконец-то полностью здоров и приносит много пользы. Высокую результативность показывает Брэйден Пойнт, стабилен российский вратарь Андрей Василевский. Кучеров – лидер этого коллектива, команда работает на него, и он оправдывает надежды.

Возможно, "Тампа" выиграет регулярку, а вот загадывать дальше не стоит. На титул также будут претендовать "Вашингтон", "Питтсбург", "Бостон". Вся борьба еще впереди.